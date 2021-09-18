Бойовики сім разів порушували режим тиші на Донбасі, поранені двоє військових

Бойовики сім разів порушували режим тиші на Донбасі. Поранені двоє українських військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
З початку доби 18 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.