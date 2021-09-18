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Бойовики сім разів порушували режим тиші на Донбасі, поранені двоє військових

Автор: Анна Полисученко

Бойовики сім разів порушували режим тиші на Донбасі. Поранені двоє українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

З початку доби 18 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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ООС