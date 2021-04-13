Бойовики скинули гранати на українські позиції: один військовий загинув, двоє поранені
З початку доби на Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я. Один військовий загинув, двоє отримали поранення.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Зокрема, неподалік селища Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.
Поблизу селища Первомайське ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Майорськ БПЛА противника перетнувши лінію розмежування здійснив скидання гранат на позиції українських підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
Ще двоє військовослужбовці ЗСУ отримали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
За даними розвідки, Росія завершить процес перекидання військ до українського кордону до кінця квітня.
На тлі цього розвідка попередила, що РФ готова до масштабної ескалації на Донбасі з просуванням вглиб території України.