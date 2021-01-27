Бойовики розміщують артилерію та перешкоджають роботі ОБСЄ на Донбасі

Проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. Окупанти розміщують з порушеннями артилерію та перешкоджають роботі ОБСЄ.

Про це повідомила українська сторони Спеціального центру з контролю та координації, передає командування ООС.

За даними СЦКК, минулої неділі безпілотник спостерігачів ОБСЄ зафіксував дві самохідні гаубиці 2С1 “Гвоздика” та чотири гаубиці Д-30 поблизу Білого в Луганській області. Гаубиці було розміщено за межами ліній відведення.

Окупанти й надалі перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ. Зокрема, поблизу Вознесенівки та Довжанського, а також на блокпосту в Старомихайлівці бойовики не дозволили патрулям ОБСЄ проводити моніторинг та фіксацію порушень.

"Перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчить про те, що представники збройних формувань РФ та її найманці намагаються приховати від міжнародних спостерігачів факти своїх порушень", - заявили в ООС.

Нагадаємо, з початку 27 січня проросійські бойовики вже шість разів порушували перемир'я на Донбасі. Окупанти обстрілювали українські позиції біля Луганського, Авдіївки, Мар'їнки та Водяного.