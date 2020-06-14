Бойовики п'ять діб поспіль блокують КПВВ "Мар'їнка" в обидва боки

Окупаційні війська на Донбасі п'яту добу поспіль не пропускають мирних мешканців через лінію розмежування у контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар’їнка". Окремі цивільні чекають дозволу на повернення додому вже понад три доби.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що це двоє людей, які очікують повернення додому у легковому автомобілі. При цьому робота КПВВ заблокована в обидва боки. Причини такої поведінки бойовиків у пресцентрі не уточнили.

"КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок... Наші прикордонники зі складу Об’єднаних сил, за необхідності, готові забезпечити повернення цих громадян назад на підконтрольну уряду України територію", - зазначили в Об'єднаних силах.

Зокрема, у пресцентрі нагадали, що зусиллями української сторони відучора, 13 червня, створено піший перехід лінії розмежування у Станиці Луганській.

"Російські збройні формування були вимушені частково розблокували гуманітарний коридор з тимчасово окупованим Луганськом. Сьогодні, 14 червня, там лінію розмежування перетнуло 180 громадян: 75 на підконтрольну уряду України територію та 105 у зворотному напрямку", - додали в пресцентрі.

Нагадаємо, 13 червня, бойовики частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом, на підконтрольну територію прибули абітурієнти, яким не повідомили про скасування пробного Зовнішнього незалежного оцінювання.