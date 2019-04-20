Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Станом на 12:00 зафіксовано 4 ворожі обстріли

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го калібру було випущено 20 мін по позиціям українських військових поблизу Павлополя. Обстріл супроводжувався пострілами зі станкових кулеметів.

Ситуація на Донбасі станом на 20 квітня 2019

З кулеметів були обстріляні військовослужбовці Об'єднаних сил в районі Пісків. Обстріл тривав близько 15 хвилин. Пізніше ворог здійснив мінометний обстріл.

З мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил поруч з Опитним. Обстріл тривав майже півгодини. За цей час було випущено 10 мін.

"Станом на цю мить ситуація стабільна, втрат у лавах українських військ немає, підрозділи Об’єднаних сил перебувають в готовності до будь яких провокацій з боку російсько-окупаційних військ", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області на блокпосту "Петропавлівка" бійці батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" затримали бойовика розвідувального взводу "ЛНР".