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Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 13:35
Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Станом на 12:00 зафіксовано 4 ворожі обстріли

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го калібру було випущено 20 мін по позиціям українських військових поблизу Павлополя. Обстріл супроводжувався пострілами зі станкових кулеметів.

Карта ООС на 20 квітня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 20 квітня 2019

З кулеметів були обстріляні військовослужбовці Об'єднаних сил в районі Пісків. Обстріл тривав близько 15 хвилин. Пізніше ворог здійснив мінометний обстріл.

З мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил поруч з Опитним. Обстріл тривав майже півгодини. За цей час було випущено 10 мін.

"Станом на цю мить ситуація стабільна, втрат у лавах українських військ немає, підрозділи Об’єднаних сил перебувають в готовності до будь яких провокацій з боку російсько-окупаційних військ", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області на блокпосту "Петропавлівка" бійці батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" затримали бойовика розвідувального взводу "ЛНР".

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