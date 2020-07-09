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Бойовики не пішли на повне припинення вогню на Донбасі: за день один обстріл

Четвер 09 липня 2020 18:29
Бойовики не пішли на повне припинення вогню на Донбасі: за день один обстріл
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 9 липня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. На ділянках розведення режим "тиші" дотримувався.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Бойовики обстріляли українські позиції з міномета 82-го калібру і протитанкового ракетного комплексу поблизу Новотошківське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Втрат або поранених серед українських військових немає.

При цьому наголошується, що військовослужбовці ОС продовжують надавати допомогу в ліквідації пожежі та її наслідків в Луганській області.

"Задіяна необхідна кількість особового складу та близько 60 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями в Луганській області відбулися лісові пожежі недалеко від фронту, в результаті яких загинули шестеро людей, ще десятки постраждали. Бойовики відмовилися надати режим "тиші" і у зв'язку з чим рятувальники не могли оперативно надати авіацію для гасіння пожежі.

Після цього представники України в Тристоронньої контактної групи зажадали повного припинення вогню на Донбасі.

Пізніше українські представники в ТКГ отримали гарантії режиму безпеки для ліквідації пожеж у Луганській області.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, один військовий загинув, ще троє поранені.

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