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Бойовики здійснили дистанційне мінування біля підконтрольних Україні Зайцевого і Південного

Автор: РБК-Україна

Українська сторона СЦКК вчергове повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Зокрема, два дні поспіль зафіксоване дистанційне мінування територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, 28 та 29 липня проросійські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянок місцевості поблизу населених пунктів Зайцеве та Південне, що знаходяться на підконтрольній уряду України території поблизу лінії зіткнення.

Українською стороною СЦКК, було проведено верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.

"Такі дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення та протирічать Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

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