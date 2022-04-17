RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бойовики ОРДЛО влаштували перестрілку з росіянами в Новій Каховці, - Кім

Фото: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) бойовики з окремих районів Донецької та Луганської областей влаштували перестрілку з російськими військовими. Інцидент стався вчора, 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Вчора в Новій Каховці пристойна перестрілка була між ОРДЛО і російськими військовими або Росгвардією, точно не знаю. Навіть не знаю, за кого вболівати в цій ситуації. Начебто ОРДЛО якось і нашими були колись", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Новій Каховці вже почали друкувати бюлетені для так званого референдуму про створення "Херсонської народної республіки". За даними української сторони, його проведення планується на першу декаду травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая КаховкаОРДЛОВійна Росії проти України