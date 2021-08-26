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Бойовики на один день відкриють КПВВ "Оленівка" під Донецьком

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 27 серпня, бойовики відкриють контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" під Донецьком. КПВВ працюватиме з 9: 00 до 16: 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Для громадян, які в'їжджають з окупованої території, необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території України.

Для в'їзду на окуповану частину Донецької області необхідно отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР". Також необхідно заповнити бланк-згоду" на направлення в стаціонарне відділення закладу охорони здоров'я для проведення обстеження", або здати експрес-тест на COVID за 730 грн (1900 рублів).

У разі негативного результату тесту в'їжджаючим необхідно буде дати згоду на самоізоляцію. При позитивному тесті людини направлять до лікарні.

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ДонбасКПВВ