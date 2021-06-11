Бойовики звинуватили ЗСУ в нападі на пост. У штабі ООС спростували

За даними української розвідки, на одному зі спостережних постів в районі населеного пункту Голубівське, що знаходиться на тимчасово окупованій території сталася перестрілка.

"Найманці після тривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації в самопроголошеній республіці влаштували бійку, яка згодом переросла у стрілянину", - йдеться в повідомленні.

Один з бойовиків вогнепальним пораненням вбив свого товариша по службі, після чого вчинив самогубство.

"Командування російсько-окупаційних військ приховуючи низький рівень військової дисципліни і системне вживання алкогольних напоїв "воїнами" НЗФ намагається звинуватити Збройні Сили України видаючи вказаний випадок за бойові втрати і порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше "Національна міліція ЛНР" повідомила, що нібито українські військові вчинили напад на спостережний пост і вбили п'ять найманців.

"11 червня диверсійною групою окремого Центру спеціальних операцій "Захід" на спостережному посту народної міліції в районі населеного пункту Голубівське Луганської народної республіки були холоднокровно вбиті п'ятеро ополченців", - йдеться в повідомленні.