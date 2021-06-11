RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики звинуватили ЗСУ в нападі на пост. У штабі ООС спростували

Автор: РБК-Україна

Збройні формування Російської Федерації звинуватили Збройні Сили України в нападі на спостережний пост. У штабі операції Об'єднаних сил спростували дану інформацію.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook.

За даними української розвідки, на одному зі спостережних постів в районі населеного пункту Голубівське, що знаходиться на тимчасово окупованій території сталася перестрілка.

"Найманці після тривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації в самопроголошеній республіці влаштували бійку, яка згодом переросла у стрілянину", - йдеться в повідомленні.

Один з бойовиків вогнепальним пораненням вбив свого товариша по службі, після чого вчинив самогубство.

"Командування російсько-окупаційних військ приховуючи низький рівень військової дисципліни і системне вживання алкогольних напоїв "воїнами" НЗФ намагається звинуватити Збройні Сили України видаючи вказаний випадок за бойові втрати і порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше "Національна міліція ЛНР" повідомила, що нібито українські військові вчинили напад на спостережний пост і вбили п'ять найманців.

"11 червня диверсійною групою окремого Центру спеціальних операцій "Захід" на спостережному посту народної міліції в районі населеного пункту Голубівське Луганської народної республіки були холоднокровно вбиті п'ятеро ополченців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.

Крім того, російська сторона всіляко перешкоджає обміну полоненими. Там в список на обмін включили людей, який взагалі не існує насправді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасбойовикиООС