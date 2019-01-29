Бойовики обстріляли житлові будинки в селищі Золоте-5

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Також на ігровому полі стадіону селища спостерігачі зафіксували свіжу воронку

Бойовики на Донеччині обстріляли житлові будинки в селищі Золоте-5. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 28 січня, 26 січня команда Місії зафіксувала кульові отвори у п'яти вікнах п'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку в селищі Золоте-5 (на заході від Луганська).

Повідомляється, що мешканки пошкодженої квартири на першому поверсі будинку, на той момент через стрілянину ховалися в дальній кімнаті будинку. У сусідньому п'ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку команда Місії зафіксувала ще один кульовий отвір у віконній рамі на другому поверсі з північного боку. За оцінкою спостерігачів СММ, пошкодження з'явилося недавно і утворилося в результаті попадання боєприпасів стрілецької зброї. За словами трьох жителів будинків, вікна були пошкоджені ввечері 11 січня.

Крім того, 27 січня на ігровому полі стадіону селища спостерігачі зафіксували свіжу воронку (діаметром 1,5 м), яка, за їх оцінкою, утворилася від розриву мінометної міни або снаряда безвідкатні гармати.

Фото (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 26 січня на Донбасі бойовики продовжують обстрілювати і руйнувати житлові будинки у населеному пункті Чермалик Донецької області.