Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Катеринівки. Військові відкривали вогонь у відповідь

У вівторок, 28 грудня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані в Луганській області. Окупаційні війська неподалік від Катеринівки відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
При цьому в штабі зазначили, що рубежі українських підрозділів залишилися колишніми.
"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, за минулу добу, 27 Грудня, бойовики десять разів порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали важкі поранення.