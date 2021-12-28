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Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Катеринівки. Військові відкривали вогонь у відповідь

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 28 грудня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані в Луганській області. Окупаційні війська неподалік від Катеринівки відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що рубежі українських підрозділів залишилися колишніми.

"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 Грудня, бойовики десять разів порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали важкі поранення.

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