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Бойовики обстріляли підрозділи ООС біля Катеринівки

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Катеринівка, П'ятниця 07 січня 2022 17:40
Бойовики обстріляли підрозділи ООС біля Катеринівки Фото: бойовики на Різдво порушили тишу на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 7 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти порушили "тишу" поблизу Катеринівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових біля Катеринівки з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів підрозділи Об'єднаних сил втрат не зазнали.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - заявили у штабі ООС.

Як зазначили у штабі, наразі підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, вчора окупанти двічі відкривали вогонь на Донбасі.

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