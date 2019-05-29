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Бойовики обстріляли Піски із протитанкових керованих ракет

Новини » Надзвичайні події    29.05.2019 - 15:39
Бойовики обстріляли Піски із протитанкових керованих ракет
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

З початку поточної доби в районі проведення ООС зафіксовано сім збройних провокацій з боку противника

На Донбасі з початку поточної доби за станом на 12:00 в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім збройних провокацій з боку противника. Про це говорилося на брифінгу Міноборони.

Повідомляється, що під ворожим вогнем з початку цього періоду знаходилися опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил в районі н. п. Піски, Мар'їнка, Гнутово, Водяне та Новотроїцьке. Найбільше ворог активізувався в районі села Піски, яке обстріляв три рази з протитанкових керованих ракет і мінометів 82-го калібру. Також досить потужним був ворожий обстріл Водяного, де сьогодні о сьомій ранку окупанти витратили сорок дев'ять снарядів з ствольної артилерії калібру 122.

В інших випадках окупаційні війська вели вогонь з гранатометів різних типів і стрілецької зброї, включаючи кулеметами великого калібру. У свою чергу підрозділу Об'єднаних сил відповідали вогнем з станкових протитанкових гранатометів та іншого піхотної зброї.

За попередньою інформацією, з початку поточної доби бойових втрат в рядах українських військ немає, ситуація залишається контрольованою підрозділами збройних сил.

Нагадаємо, за минулу добу 28 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовий отримав поранення.

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Теми: Новини ООС
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