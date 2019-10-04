Бойовики обстріляли з мінометів українські позиції на Донбасі

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

По позиціям ООС випустили 30 мін різних калібрів

Від початку п'ятниці, 4 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними відомства, станом на 12:30 російсько-окупаційні війська, в супереч мінським домовленостям, випустили по позиціям українських військових 30 мін різних калібрів.

Ситуація на Донбасі станом на 4 жовтня 2019

Як повідомляється, з мінометів 82-го та 120-го калібрів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, озброєння бойової машини піхоти (БМП) та стрілецької зброї були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил в районі населених пунктів Зайцеве, Кримське, Новолуганське, Авдіївка, Новогнатівка, Павлополь та Водяне.

"За наявної інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших захисників України немає. Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення ситуації в зоні проведення ООС на Донбасі. Впродовж минулої доби, 3 жовтня, окупанти понад 40 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав смертельне поранення.