Бойовики обстріляли з мінометів два населених пункти на Донбасі

Внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 4 марта, боевики применили минометы для обстрелов двух населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что были обстреляны населенные пункты Зайцево и Новолуганское, в результате чего частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

В целом в течение 4 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск, применяя при этом 10 раз тяжелое вооружение.

"Враг вел огонь по украинским защитникам из танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. Также противник обстреливал наши подразделения из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Под обстрелы попали позиции украинских военных возле н.п. Лебединское, Водяное, Широкино, Пески, Зайцево, Новотошковское, Станица Луганская.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб. Личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств", - сообщили в штабе.

Вследствие этого, по данным разведки, 4 марта четырех оккупантов уничтожили и одного ранили. От начала текущих суток враг обстрелял позиции украинских войск в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" из минометов калибра 82 мм в районе н.п. Крымское. Потерь среди ВСУ военных нет.

Напомним, на Донбассе в понедельник, 4 марта 2019 года, погиб украинский военнослужащий.