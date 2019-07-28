Бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка"

Російсько-окупаційні війська вночі 28 липня з великокаліберного озброєння обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики порушили режим припинення вогню близько 00:15. Російські найманці здійснили близько 5 одиночних пострілів у бік КПВВ, один з яких потрапив в модуль співробітників контрольного пункту. Вогонь вівся з напрямку терикону "Крокодил".

"Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки стало дотримуються режиму припинення вогню", - наголосили у відомстві.

В результаті збройної провокації бойовиків ніхто з працівників контрольного пункту "Мар'їнка" не постраждав.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 27 липня, проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Кримського. В результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Єнакієвому в результаті вибуху трактору постраждав цивільний. Імовірно трактор підірвався на протитанковій міні.