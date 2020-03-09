Бойовики обстріляли автомобіль Червоного Хреста поблизу Талаківки

На Донбасі сьогодні, 9 березня, бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) поблизу населеного пункту Талаковка. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що бойовики використовували безпілотні літальні апарати, з яких скинули два заряду ВОГ на дах санітарного автомобіля, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста. У штабі відзначають, що ніхто з українських захисників не постраждав.

В ООС заявили, що "такі злочинні дії вчергове демонструють зухвале нехтування збройними формуваннями Російської Федерації усіма правилами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій. Таким чином, російські окупанти показово поставили себе поза міжнародними законами".

Нагадаємо, на Донбасі, 8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

7 березня в околицях населеного пункту Мар'їнка снайпер бойовиків поранив місцевого жителя. Поранення отримав чоловік, який перебував за кермом свого автомобіля. Українські військові евакуювали потерпілого в медичний заклад.