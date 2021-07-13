Бойовики обстріляли з артилерії село на Донбасі: зруйновані будинки місцевих жителів

Зазначається, що обстріл вівся з 07:40 до 08:25 з боку окупованого населеного пункту сигнальне. Бойовики застосували артилерійські системи калібру 122 мм. Всього вони випустили по селу понад 30 снарядів.

В результаті обстрілу постраждали житлові будинки місцевих жителів і трансформаторна підстанція. "На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав", - зазначили українські військові.

На опублікованих ООС фотографіях видно воронки від розриву снарядом, пошкоджені будинки і знищені господарські будівлі.

Фото: бойовики з артилерії обстріляли село на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)