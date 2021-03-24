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Бойовики обстрілювали позиції ООС з заборонених мінометів

Автор: РБК-Україна

У середу, 24 березня, збройні формування Російської Федерації три рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. Окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Також поблизу Авдіївки бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних типів, а в районі Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Дії російських окупантів раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Представникам ОБСЄ повідомили про всі факти порушення з боку бойовиків через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 березня, бойовики десять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на Донбасі виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків. Концентрація бойовиків відбувається на об'єктах в Горлівці і Моспіно.

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