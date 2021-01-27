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Бойовики обстрілювали позиції ООС з гранатометів

Автор: РБК-Україна

У середу, 27 січня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

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Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, недалеко від населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь з автоматичних гранатометів станкових, а поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета.

Крім того, ворожий обстріл були зафіксовані в передмісті Авдіївки і Мар'їнки. Окупанти ввели вогонь у бік позицій Об'єднаних сил зі стрілецької зброї, а у Водяного - ще й з підствольного гранатомета.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.

Крім того, ОБСЄ зафіксувало збільшення кількості обстрілу на Донбасі. Всього було 118 порушень за добу.

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