Бойовики обладнають додаткові окопи для кулеметників і ПТРК на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують удосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Зокрема, обладнають нові окопи для кулеметників і протитанкових ракетних комплексів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Для перевірки фортифікаційного обладнання передових позицій, маскування озброєння і військової техніки бойовики застосовують безпілотні літальні апарати.

"Противник здійснює поглиблення наявних окопних переходів, обладнання додаткових окопів для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів. Крім того, окупанти використовують цивільні споруди (залишені жителями приватні будинки, прибудинкові споруди тощо) для прихованого розміщення засобів вогневого ураження, в тому числі мінометів, близько лінії зіткнення", - повідомили в Міноборони.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі розмістили заборонене озброєння поблизу лінії розмежування.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат серед українських військових немає.