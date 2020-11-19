Бойовики вночі відкривали вогонь поблизу Мар'їнки

Упродовж минулої доби, 18 листопада, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка бойовики застосували стрілецьку зброю.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 16 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український десантник. Обставини загибелі з'ясовуються.