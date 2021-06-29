ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики з початку доби тричі порушили "тишу" на Донбасі: застосовували міномети і БПЛА

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 29 червня 2021 17:35
Бойовики з початку доби тричі порушили "тишу" на Донбасі: застосовували міномети і БПЛА Фото: на Донбасі бойовики здійснили три обстріли з початку доби (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики на Донбасі з початку 29 червня тричі порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції українських військових з мінометів і запускали безпілотники.

Про це повідомила прес-служба штабу ООС у Facebook.

У районі населених пунктів Несільське та Красногорівка проросійські бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

У Луганській області сили ООС зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10". Він перетнув лінію розмежування і був своєчасно пригнічений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Бойових втрат серед українських військових немає", - зазначили в ООС.

За всіма фактами порушення "тиші" бойовиками українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, на окупованій частині Донбасу відзначений низький рівень прибуття військовозобов'язаних запасу для участі в попередніх етапах зборів резервістів. За це бойовики ввели штрафи.

Зазначимо, раніше бойовики обстріляли Водяне та Новотошківське.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас обстрел ООС
NEWS
Парламент запустив судову реформу в Україні: що зміниться
Парламент запустив судову реформу в Україні: що зміниться
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом