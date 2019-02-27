Бойовики "ЛНР" заявили про захоплення в полон українського військового

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Військовий нібито потрапив у полон після обстрілу

Бойовики терористичної організації "ЛНР" заявили про те, що захопили в полон одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Зазначається, що представник народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко стверджує, що захоплений військовий був у складі "диверсійної групи", яка намагалася пройти на непідконтрольну територію біля населеного пункту Золоте Луганської області. За його словами, всього у складі цієї групи було десять українських військових.

Нібито бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік украинких військових, в результаті чого вони відступили. Однак один український військовий втратив орієнтацію в результаті обстрілу і потрапив у полон бойовиків. Збройні сили України поки цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, нещодавно в окупованій Макіївці бойовики взяли в полон держслужбовця з Волновахи Донецької області. Також вони захопили його автомобіль Honda.