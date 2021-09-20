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Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за серію вибухів в Афганістані

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Джелалабад, Понеділок 20 вересня 2021 02:24
Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за серію вибухів в Афганістані Фото: ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракти на сході Афганістану (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за серію вибухів у місті Джелалабад на сході Афганістану. Відповідну заяву зробило інформаційне агентство угруповання "Амак".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Понад 35 членів "Талібану" були вбиті або поранені унаслідок серії вибухів, заявило угруповання бойовиків, маючи на увазі вибухи, що відбулися в суботу та неділю.

Коментарів з боку "Талібану" з приводу кількості загиблих не надходило.

Раніше повідомлялося, що щонайменше три людини загинули та близько 20 були поранені в результаті вибухів в Джелалабаді, столиці провінції Нанджархар.

Представник "Талібану" сказав, що серед поранених були жінки та діти, а метою була патрульна машина.

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