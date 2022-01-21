RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики ІДІЛ втекли з в'язниці в Сирії

Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 20 ув'язнених з-поміж колишніх бойовиків угруповання ІДІЛ здійснили втечу з в'язниці Ес-Санавія в місті Хасекі. Посібники терористів підірвали біля входу до в'язниці дві заміновані машини, щоб полегшити їм втечу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Курдські формування з "Сил демократичної Сирії" (СДС), які контролюють місто, блокували квартал Гувейран, де знаходиться в'язниця.

У небі барражують вертольоти ВПС США, які ведуть пошук групи втікачів.

Терористи, які втекли з в'язниці, озброєні. Між ними і охоронцями сталася перестрілка, були чутні також вибухи гранат.

Поки немає відомостей про те, чи вдалося ув'язненим вибратися з міста.

Командування СДС перекинуло в Хасеку елітні спецпідрозділи для переслідування терористів, які прочісують зараз райони Хай-Ез-Зухур і Хош-Ель-Баар, де могли сховатися терористи і їх посібники.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІДІЛСирія