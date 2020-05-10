Бойовики з гранатометів обстріляли житлові будинки Трьохізбенки

Фото: наслідки обстрілу Трьохізбенки (fb.com /pressjfo.news)

Місцеві жителі в результаті обстрілу не постраждали

У суботу, 9 травня, проросійські збройні формування обстріляли з гранатометів різних систем околиці населеного пункту Трьохізбенка поблизу лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, вчора близько 21:00 бойовики з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів відкрили вогонь по житлових будинках Трьохізбенки, наражаючи на небезпеку мирних мешканців населеного пункту.

В результаті обстрілу було пошкоджено 2 будинки з господарськими приміщеннями, мешканці не постраждали.

"Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та підтверджують відверте ігнорування ними міжнародного гуманітарного права", - наголосили в ООС.

Зазначається, що у відповідь на ворожу агресію, яка несла пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних осіб, підрозділи Об’єднаних сил були змушені відкрити вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 10 травня окупаційні сили 6 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців на Донбасі. Противник застосовував заборонені мінськими угодами міномети 120-го та 82-го калібрів. Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.