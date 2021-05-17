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Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 17 травня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населеного пункту Причепилівка. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, поблизу населеного пункту Новотошківське бойовики обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовими.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 травня, бойовики 15 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок обстрілів поранень серед військових не було.

Крім того, 15 травня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків один український військовий отримав поранення.

Додамо, що 13 травня в результаті снайперського пострілу загинув український військовий.

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