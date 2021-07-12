Бойовики на Донбасі вісім разів порушили "тишу"

Так, в районі Пісків бойовики двічі обстріляли українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік населеного пункту Нью-Йорк бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Широкиного - обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Авдіївки - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Крім того, в районі проведення операції ОС було зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Станом на 7:00 12 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.