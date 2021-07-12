Бойовики на Донбасі вісім разів порушили "тишу"

Протягом минулої доби, 11 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, в районі Пісків бойовики двічі обстріляли українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік населеного пункту Нью-Йорк бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Широкиного - обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Авдіївки - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Крім того, в районі проведення операції ОС було зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Станом на 7:00 12 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, днем раніше бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.