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Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я

Автор: РБК-Україна

У середу, 21 жовтня, на Донбасі зафіксували три ворожих обстріли по українських позиціях. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Лебединського.

Ще один факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу Авдіївки, де окупанти відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

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"Ворожий вогонь не становив загрози для наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що уздовж лінії розмежування неподалік населених пунктів Мар'їнка та Авдіївка, пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан".

"Наші засоби радіоелектронної боротьби придушили безпілотник противника. Це зробило неможливим його подальше застосування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 жовтня, бойовики шість разів порушили "тишу". В результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень режиму тиші на Донбасі.

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