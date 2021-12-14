Бойовики на Донбасі три рази відкрили вогонь по українським військовим

З початку доби, в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації тричі відкрили вогонь по позиціях військових України. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь, а саме:
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли",- пише пресслужба.