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Бойовики на Донбасі три рази відкрили вогонь по українським військовим

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби, в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації тричі відкрили вогонь по позиціях військових України. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь, а саме:

  • поблизу Новолуганська - обстрілювали з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • в напрямку Новотошківського - здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
  • в районі Авдіївки - вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли",- пише пресслужба.

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ДонбасУкраїна