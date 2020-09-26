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Бойовики на Донбасі в суботу обстріляли бійців ООС з гранатомета

Автор: Юлія Струк

Бойовики на Донбасі станом на 12:00 суботи один раз порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли бійців ООС з гранатомета.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Станом на 12 годину поточної доби, противник один раз порушив режим припинення вогню. На Луганському напрямку, в ранкову пору доби, в районі населеного пункту Новолуганське противник здійснив два постріли з автоматичного станкового гранатомету", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що бойових втрат внаслідок обстрілу немає, а українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

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"Підрозділи, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, протягом 25 вересня на Донбасі зафіксували два факти порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації; обстріли зафіксовані поблизу Авдіївки.

Як писало РБК-Україна, за попередню добу, 24 вересня, бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу".

Крім того, вночі 24 вересня у лікарні помер український військовий Костянтин Оверко, якого поранили 20 серпня.

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