Бойовики на Донбасі знизили кількість обстрілів. Втрат серед українських захисників немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
Протягом минулої доби, 21 вересня, ситуація в районі проведення ООС була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.
Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Кам'янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.
В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.
Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Протягом поточної доби, 22 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.