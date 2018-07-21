Бойовики на Донбасі знизили активність ведення розвідки українських позицій

Упродовж минулої доби, 20 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 29 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. На Попаснянському напрямку ворог вів вогонь з великокаліберного кулемету по наших позиціях в районі Троїцького. В районі Новолуганського та Луганського, що на Світлодарському напрямку, окупанти застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По захисниках Світлодарська вівся вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У цілому на Півночі відмічається зниження вогневої активності противника на Луганському та Горлівському напрямках. Разом з тим, зберігається напруження на Попаснянському та Світлодарському напрямках. Втрат особового складу та озброєння на Північному напрямку не допущено. На Донецькому напрямку російські окупанти застосовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали позиції наших військ поблизу населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Березове, Новомихайлівка та Богданівка. В районі Красногорівки зафіксовано роботу ворожої снайперської групи. Об'єднані сили в зв’язку з діями противника вживали контрснайперських заходів, підвищували заходи безпеки та розвідки. Один захисник Мар’їнки в ході нічного вогневого зіткнення був легко поранений. В ході прочісування місцевості навколо підступів до Мар’їнки один військовослужбовець зазнав осколкових поранень внаслідок підриву мінно-вибухового пристрою противника. Під прикриттям вогневої групи проведено додаткову інженерну розвідку даного району. Знято та вилучено 3 міни пастки окупантів. Загалом відмічається часткове зниження активності противника на Авдіївському, Волноваському напрямку та в районі населеного пункту Піски. Разом з тим найбільш напруженою залишається ситуація навколо населеного пункту Мар’їнка, де противник активізував вогневий вплив та діяльність диверсійно-розвідувальних груп з метою мінування та нанесення втрат нашим підрозділам. На Волноваському та Авдіївському напрямку вогнева активність противника носила провокативний характер, і мала на меті змусити Об'єднані сили відкрити вогонь у відповідь. Найгарячіше минулої доби було на Маріупольському напрямку. Порушуючи взяті зобов’язання російські окупанти застосували по захисниках Гнутового міномети 120 калібру, всього було випущено 4 міни. Окрім цього, позиції українських військових в районі населених пунктів Водяне, Широкине, Талаківка та Лебединське ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, бійців що захищають Павлопіль, противник обстріляв протитанковими керованими ракетами. Обстрілу з ПТКР зазнав також прикордонний наряд, що виконує завдання в районі Павлополя. В ході вогневого зіткнення вночі один військовослужбовець на позиції поблизу населеного пункту Широкине був поранений. Маріупольский напрямок залишається найбільш напруженим. Як особливість, відмічається застосування противником важкого озброєння та збільшення ведення прицільного вогню по наших позиціях. Незважаючи на це на Маріупольському напрямку ситуація залишається повністю контрольованою Об'єднаними силами. Підрозділи, що обороняються вживали адекватних заходів щодо примушення противника до припинення вогню. За уточненими даними розвідки один окупант загинув та ще одного було важко поранено. Противник дещо знизив активність ведення розвідки наших позицій. За добу засобами ППО зафіксовано 1 випадок прольоту ворожого БПЛА. Він здійснював політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України та здійснив її перетин. З метою заборони роботи БПЛА противника Об'єднані сили застосовували засоби радіоелектронної боротьби. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки. Втрат серед бійців Об’єднаних сил немає. Таким чином, ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована Об’єднаними силами. Не зважаючи на встановлення режиму припинення вогню за минулу добу всього зафіксовано 29 обстрілів з яких 28 були прицільними. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано в період з 20.00 до 23.00. Найактивніші дії ворога зафіксовані на Донецькому та Маріупольському напрямках. Упродовж минулої доби заборонена Мінськими домовленостями зброя застосовувалась один раз, проте відмічається збільшення застосування станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Як особливість, зафіксовано використання окупантами протитанкових керованих ракет, в тому числі й по прикордонним нарядам, а також застосування снайперських груп. Об'єднані сили дотримуються умов перемир’я, здійснюють заходи з розвідки та укріплення бойових позицій. У районах відведення та на дозволених ділянках проводяться заходи підготовки підрозділів. За минулу добу поранено трьох військовослужбовців, один з яких отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої противника. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Об'єднані сили продовжують реалізовувати рішення Командувача Об'єднаних сил щодо виявлення боєприпасів, зброї, наркотичних речовин, затримання осіб причетних до терористичної діяльності на території Донецької та Луганської областей. Так, за минулу добу до територіальних підрозділів національної поліції України доставлено 6 осіб для перевірки на причетність до діяльності незаконних збройних формувань. Із незаконного обігу вилучено 30 набоїв калібру 5,45 мм, 1 мисливську рушницю "SAUER", калібру 20 мм, 22 мл. опію ацетильованого, 24 гр. марихуани, 42 гр. амфетаміну, 5 кілограм маку та 9 кущів конопель. Контрольні пункти в’їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало майже 24 тисячі осіб та понад 3 тисячі транспортних засобів. 42 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Представниками Державної прикордонної служби спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил було вилучено контрабандного товару на суму понад 70 тисяч гривень. На КПВВ «Новотроїцьке» прикордонний наряд з представниками ДФС зі складу Об'єднаних сил виявили в багажному відділенні автомобіля громадянина України запчастини до сільгосптехніки вартість яких складає понад 70 тисяч гривень. Також на КПВВ «Майорське» в ході огляду правоохоронцями зі складу Об'єднаних сил автомобіля громадянина України було виявлено приховані 20 тисяч доларів США. Гроші вилучено, затриманого передано представникам Національної поліції. Минулої доби, в рамках допомоги місцевому населенню Донбасу, військовослужбовці Об’єднаних сил доставили гуманітарну допомогу у селище Новотроїцьке. Крім того українські військові забезпечили супровід і безпеку представникам ООН, які проводили відео зйомку руйнувань, що сталися в наслідок обстрілів селища Широкине. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах.