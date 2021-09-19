RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців, втрат немає

Автор: Анна Полисученко

Бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців. Загиблих і поранених немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу штабу ООС у Facebook.

Протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення ООС зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.

В напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.

Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Південного та Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Російські окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Майорськ.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС