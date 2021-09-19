Бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців, втрат немає

Бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців. Загиблих і поранених немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу штабу ООС у Facebook.
Протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення ООС зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.
В напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.
Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В бік Південного та Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю.
Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Російські окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Майорськ.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.