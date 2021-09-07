Бойовики на Донбасі сім разів відкривали вогонь по позиціях військових: втрат немає

Бойовики на Донбасі сім разів відкривали вогонь по позиціях військових. Внаслідок обстрілів позицій ООС втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу штабу ООС у Facebook.
Протягом минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Новолуганського ворог відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.
Противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет по українським позиціях неподалік Золотого-4 та Новозванівки.
Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка російські окупанти застосували міномети 82 калібру.
Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.