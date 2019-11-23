Бойовики на Донбасі сім раз обстріляли позиції ООС

На Донбасі протягом поточної доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, три обстріли позиці українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях Об'єднаних сил біля Пісків, Водяного, Верхнєторецька. Тут бойовики застосували міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети.

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 листопада, на Донбасі, в результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий, ще один військовослужбовець зі складу ООС загинув в результаті ДТП. Бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го і 120-го калібрів, а також гранатомети, стрілецьку зброю і кулемети.