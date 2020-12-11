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Бойовики на Донбасі розмістили заборонене озброєння поблизу лінії розмежування

Автор: Игорь Литвиненко

Бойовики розмістили заборонене озброєння поблизу лінії розмежування на Донбасі. Порушення мінських угод зафіксували спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Так, поблизу населеного пункту Біле спостерігачі ОБСЄ зафіксували дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика" 122 мм та дві гаубиці Д-30 122 мм. Також при здійсненні польотів над районом поблизу пункту Ясинуватої в п'яти випадках фіксували вплив перешкод сигналу GPS.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що такі факти свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ і її найманцями, що свідчить про повне ігнорування і небажання виконувати ними досягнутих домовленостей", - повідомили в СЦКК.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна поки не розглядає питання розміщення на Донбасі миротворців ООН.

Нагадаємо, за добу на Донбасі бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат серед особового складу ООС немає.

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