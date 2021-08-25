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Бойовики на Донбасі розмістили з порушенням понад 100 одиниць забороненої техніки

Автор: Дмитро Левицький

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували, що бойовики на Донбасі розмістили з порушенням домовленостей заборонене озброєння та військову техніку. Інформація про це занесена до звіту СММ ОБСЄ від 24 серпня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі виявили 102 одиниці озброєння, які розміщені з порушеннями ліній відведення та поза межами виділених місць зберігання.

Так, на полігоні біля Міусинська бойовики розмістили 3 одиниці ракетних систем залпового вогню з порушенням лінії відведення, а також 14 танків, 10 самохідних та 11 причіпних гаубиць поза межами виділених місць зберігання.

Поблизу окупованого Садового спостерігачі помітили 9 одиниць ракетних систем залпового вогню з порушенням лінії відведення.

На полігоні в районі населеного пункту Тернове бойовики за межами виділених місць зберігання розмістили 21 танк та 17 самохідних гаубиць.

Крім того, безпілотники та патрулі місії ОБСЄ зафіксували, що бойовики розміщують озброєння в житлових районах населених пунктів Калинове, Брянка та поблизу Кам'янки, Старобешевого, Новомихайлівки та Мар'янівки.

"Зазначене може свідчити про ймовірне створення російськими окупаційними військами маневрових броньованих груп, перевірку резерву та ротацію особового складу", - пояснили у штабі ООС.

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