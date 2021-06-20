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Бойовики на Донбасі поранили цивільного мешканця Авдіївки

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики впродовж 19 червня сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу з боку бойовиків отримав поранення мешканець Авдіївки.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окупанти вчора обстріляли Авдіївку з великокаліберних кулеметів, поранивши чоловіка 1989-року народження. Медичну допомогу пораненому надали українські військові, вони ж його і доправили до лікарні.

Також під ворожі обстріли потрапляли українські позиції поблизу Луганського, Новотошківського та Водяного. Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

А поблизу Зайцевого та Жовтого окупаційні війська запускали через лінію розмежування безпілотники типу "Орлан-10". Українські військові їх вчасно помітили та подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Українські військові на провокації бойовиків відкривали вогонь у відповідь. Крім того, українська сторона повідомила про всі випадки порушення режиму припинення вогню представників місії ОБСЄ.

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