Бойовики на Донбасі поранили цивільного мешканця Авдіївки

Окупанти вчора обстріляли Авдіївку з великокаліберних кулеметів, поранивши чоловіка 1989-року народження. Медичну допомогу пораненому надали українські військові, вони ж його і доправили до лікарні.

Також під ворожі обстріли потрапляли українські позиції поблизу Луганського, Новотошківського та Водяного. Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

А поблизу Зайцевого та Жовтого окупаційні війська запускали через лінію розмежування безпілотники типу "Орлан-10". Українські військові їх вчасно помітили та подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Українські військові на провокації бойовиків відкривали вогонь у відповідь. Крім того, українська сторона повідомила про всі випадки порушення режиму припинення вогню представників місії ОБСЄ.