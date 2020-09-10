ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики на Донбасі намагалися підпалити траву біля позицій ЗСУ

Автор: Дмитро Левицький

Окупаційні війська з початку 10 вересня тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Крім обстрілу біля Шумів, проросійські бойовики відкривали вогонь в бік позицій українських військових біля Золотого та Золотого-5.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Бойовики застосували біля Золотого та Золотого-5 трасуючі кулі, щоб підпалити траву біля українських укріплень. В результаті обстрілів військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил не постраждали.

"Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, вдень окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Шумів, де сьогодні мало пройти спільне інспектування за участі ОБСЄ.

Додамо, вчора на Донбасі зберігався режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасобстрелбойовикиЗолотое