Бойовики на Донбасі намагалися підпалити траву біля позицій ЗСУ

Окупаційні війська з початку 10 вересня тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Крім обстрілу біля Шумів, проросійські бойовики відкривали вогонь в бік позицій українських військових біля Золотого та Золотого-5.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Бойовики застосували біля Золотого та Золотого-5 трасуючі кулі, щоб підпалити траву біля українських укріплень. В результаті обстрілів військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил не постраждали.

"Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, вдень окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Шумів, де сьогодні мало пройти спільне інспектування за участі ОБСЄ.

Додамо, вчора на Донбасі зберігався режим повного та всеосяжного припинення вогню.