Бойовики на Донбасі катували священиків за допомогу бійцям ООС, - Офіс генпрокурора

На окупованому Донбасі бойовики катували священиків за допомогу українським військовим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактами насильства над священиками на окупованому Донбасі. Справу відкрито на підставі звернення Донецької єпархії ПЦУ про те, що бойовики систематично застосовують фізичне і психологічне насильство до мирян і духовенства.

"Також у зверненні йдеться, що двоє священиків були викрадені учасниками незаконного збройного формування РФ, вивезені за межі населеного пункту і піддані фізичному насильству за організацію надання медичної допомоги пораненим українським військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.

В Офісі додали, що всі наведені факти будуть перевірені в ході попереднього розслідування, а також буде вжито можливих заходів для встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній заявляв про утиски церкви на окупованому Донбасі і в Криму.