Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) 12 травня збройні формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів українських військових використовуючи озброєння заборонене мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Поблизу населеного пункту Гнутове бойовики здійснили обстріли позицій ООС з гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Поблизу Кам’янки та Новотроїцького бойовики двічі вели обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Пікузи бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети, а поблизу Богданівки автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Також бойовики тричі вели обстріл населених пунктів Авдіївка та Старогнатівка зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Кримське бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Зайцеве бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів, а біля Новотошківського зі стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів, поранено двох військових. Також бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.