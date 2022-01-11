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Бойовики на Донбасі приводять війська у бойову готовність, розшукують резервистів

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Київ, Вівторок 11 січня 2022 11:22
Бойовики на Донбасі приводять війська у бойову готовність, розшукують резервистів Фото: бойовики приводять війська у бойову готовність (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності. Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

У розвідці повідомили, що з 10 січня в армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами.

"Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики в посиленому режимі здійснюють розшукові заходи осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.

Нагадаємо, вчора збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.

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