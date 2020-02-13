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Бойовики на Донбасі застосували заборонені Мінськом гранатомети і міномети

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 07:32
Бойовики на Донбасі застосували заборонені Мінськом гранатомети і міномети
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

За добу на Донбасі зафіксовано три обстріли

Протягом минулої доби,12 лютого, на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що противник вів вогонь по українських позиціях із міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поруч з Новотошківським, Оріховим та Південним.

"Вчора, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали в прес-центрі.

Бойовики на Донбасі застосували заборонені Мінськом гранатомети і міномети

Нагадаємо, Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі під час засідання в Мінську 12 лютого практично погодила одну з дільниць розведення сил і засобів. Йдеться про ділянку в районі населеного пункту Гнутове.

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