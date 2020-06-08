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Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння

Новини » Надзвичайні події     08.06.2020 - 17:46
Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 8 червня, На Донбасі збройні формування Російської Федерації під час обстрілу застосували заборонене до розміщення на лінії зіткнення озброєння. В результаті обстрілу був поранений один український військовий.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики застосували міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. При цьому вони сім разів порушили режим "тиші".

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Богданівки, Водяного.

Також обстріли були зафіксовані поруч з Оріхове, околицях Новолуганського, Новоолександрівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"З початку сьогоднішніх діб один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "Тиша" дотримувався.

Нагадаємо, 7 червня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України ДонбасООС
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