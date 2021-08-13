Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Зазначається, що про політ БПЛА СММ малого радіуса дії повідомлялося заздалегідь, втім це не завадило бойовикам відкрити вогонь по пристрою зі стрілецької зброї.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ, зі свого боку, вкотре зафіксували низку порушень з боку збройних формувань Росії, серед яких також й ігнорування вимог стосовно розміщення озброєння та військової техніки.

Зазначається, що сьогодні, на полігоні неподалік від Новоселівки, окупанти розташували 3 одиниці артилерійських установок 2С1, 15 танків та 7 одиниць БМП в районі безпеки.