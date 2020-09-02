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Бойовики на Донбасі порушили перемир'я

Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування порушили перемир'я, яке набуло чинності 27 липня. Бойовики вчинили провокацію з підствольного гранатомета поблизу Мар'їнки.

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Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, 1 вересня бойовики три рази відкривали вогонь з українським позиціям на Донбасі.

Крім того, 31 серпня на Донбасі зафіксовано два обстрілу з боку бойовиків.

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