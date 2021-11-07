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Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", втрат серед військових немає

Автор: Анна Полисученко

Протягом минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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ООС